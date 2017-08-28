T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) TIR dorsesine özel kapı yaptırdı, polisten yine de kaçamadı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) MARDİN'in Kızıltepe İlçesi'nde yol kontrol ve uygulama noktalarında durdurulan 5 TIR'da yapılan aramalarda gizli bölmede 6 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi

28 Ağustos 2017 15:24

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) MARDİN\'in Kızıltepe İlçesi\'nde yol kontrol ve uygulama noktalarında durdurulan 5 TIR\'da yapılan aramalarda gizli bölmede 6 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık Organize ve Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığı önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, 6 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirilirken kaçak sigaraları yasadışı yollarla yurda sokan 5 sürücü gözaltına alındı. Dün akşam Kızıltepe İlçesi\'nde yapılan yol kontrol ve uygulama noktasında 5 TIR durduruldu. Polis ekiplerince durdurulan 5 TIR\'da dedektör köpekleriyle yapılan aramalarda araçların farklı noktalarına zulalanmış çeşitli markalarda 6 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Yol uygulamasında durdurulan ve arama yapılan başka bir TIR\'da ise yapılan incelemede ise dorse kapılarına yapılan ve halat yardımıyla ortaya çıkan özel düzeneğin ortaya çıkarılmasıyla kaçakçıların yeni bir yöntemi daha deşifre edildi. Kaçak sigaralarla ilgili olarak 5 TIR sürücüsü gözaltına alınırken, haklarında gerekli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nezir GÜNEŞMARDİN DHA MARDİN KızıltepeTIRKaçakçılık OrganizeSuçlarla MücadeleMüdürlüğüDünKızıltepePolisYolKaçak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24