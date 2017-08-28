(Görüntülü Haber) TIR dorsesine özel kapı yaptırdı, polisten yine de kaçamadı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) MARDİN\'in Kızıltepe İlçesi\'nde yol kontrol ve uygulama noktalarında durdurulan 5 TIR\'da yapılan aramalarda gizli bölmede 6 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık Organize ve Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığı önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, 6 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirilirken kaçak sigaraları yasadışı yollarla yurda sokan 5 sürücü gözaltına alındı. Dün akşam Kızıltepe İlçesi\'nde yapılan yol kontrol ve uygulama noktasında 5 TIR durduruldu. Polis ekiplerince durdurulan 5 TIR\'da dedektör köpekleriyle yapılan aramalarda araçların farklı noktalarına zulalanmış çeşitli markalarda 6 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Yol uygulamasında durdurulan ve arama yapılan başka bir TIR\'da ise yapılan incelemede ise dorse kapılarına yapılan ve halat yardımıyla ortaya çıkan özel düzeneğin ortaya çıkarılmasıyla kaçakçıların yeni bir yöntemi daha deşifre edildi. Kaçak sigaralarla ilgili olarak 5 TIR sürücüsü gözaltına alınırken, haklarında gerekli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.