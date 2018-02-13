T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) TIR dorsesinde gümrük kaçağı 16 bin 90 paket sigara ele geçirildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, TIR'ın dorsesinde iplik çuvalları arasına gizlenen, gümrük kaçağı 16 bin 90 paket sigara ele geçirildi

13 Şubat 2018 15:32

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de, sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, TIR\'ın dorsesinde iplik çuvalları arasına gizlenen, gümrük kaçağı 16 bin 90 paket sigara ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden Denizli\'ye kaçak sigara getirileceği yönünde ihbar aldı. Akhan Mahallesi\'ndeki kontrol noktasında önlem alan ekipler, dün akşam saatlerinde, kaçak sigara taşındığı belirlenen TIR\'ı durdurup, kontrol etti. TIR\'ın dorsesinde, iplik çuvalları arasına gizlenen, gümrük kaçağı 16 bin 90 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili TIR şoförü, gözaltına alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHADENİZLİTIRDenizliEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleAkhan MahallesiOlayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24