(Görüntülü Haber) TIR aydınlatma direğine çarptı, yol kapandı

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA\'nın Siverek İlçesi\'nde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR aydınlatma direğine çarparak durabildi. TIR kazası nedeniyle karayolu da yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.
Kaza, öğle saatlerinde Selimpınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Siverek yönüne gelen Mehmet Cengiz yönetimindeki 23 P 2277 plakalı kömür yüklü TIR, kontrolden çıktı ve aydınlatma direğine çarptı. Ön bölümü refüjde, arka bölümü ise yolda kalan TIR nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Sürücünün yaralanmadığı kaza sonrası bölgeye gelen ekipler, bir saat süren çalışmanın ardından TIR\'ı çekerek yoldaki trafik akışını sağladı.