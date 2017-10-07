T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) TIR, 2 yolcu minibüsüne çarptı: 8 yaralı

YALOVA, (DHA)- YALOVA- İzmit karayolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın karşı şeritteki 2 yolcu minibüsüne çarptığı kazada, 8 kişi yaralandı

07 Ekim 2017 18:36

YALOVA, (DHA)- YALOVA- İzmit karayolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR\'ın karşı şeritteki 2 yolcu minibüsüne çarptığı kazada, 8 kişi yaralandı. Kaza, Yalova- İzmit karayolu, Taşköprü beldesi Mertur Otel mevkisinde, saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İzmit istikametinde ilerleyen 45 FD 021 plaklı TIR\'ın sürücüsü Ceyyan T., çalışmalar nedeniyle tek şeritten verilen yolda ididaya göre kontrolünü kaybetti. TIR, Ahmet S. yönetimindeki 77 ER 954 ve İsmail A.\'nın kullandığı 77 BA 608 plakalı yolcu minibüslerine çarparak devrildi. Kazada yaralanan 3 araç sürücüsü ile 5 yolcu, ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, araçların kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YALOVA DHA YALOVATIRKaza YalovaTaşköprüMertur OtelFDCeyyanTIR AhmetERBAKazadaYalova Devlet HastanesiYaralılarınKaza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24