(Görüntülü Haber) Tıp Fakültesi öğrenciler umuda yürüdü

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'daki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, başlattıkları \'Köy Okullarına Yardım ve Destek\' kampanyası projesi kapsamında 4 okula kitap, kırtasiye, mont ve ayakkabı yardımlarında bulundu, öğrencilere hijyen eğitimi de verdi. Tıp Fakültesi öğrencileri, karlı kaplı yollarda tek sıra dizilip, yürüyerek okullara ulaştı. Yaklaşık 500 üyesi bulunan Atatürk Üniversitesi\'nin Europen Medical Student\'s Association (EMSA) Kulübü\'nün 5 alt çalışma kolundan biri olan Halk Sağlığı Koordinatörlüğü üyesi öğrenciler, örnek bir davranışa imza attı. Tıp Fakültesi öğrencileri, ailelerinin gönderdiği harçlık, aldıkları bursların bir bölümü ve sponsorların yardımları ile aldıkları kitap, mont, ayakkabı gibi yardımları kar, çamur ve yağmur demeden öğrencilere ulaştırdı. Tıp Fakültesi öğrencileri ayrıca, köy okulundaki öğrencilere sağlık bilgisi ve hijyen eğitimi verdi. Doktor adayları yakın ilgi gösterdikleri ilkokul öğrencileri ile yüz boyama ve çeşitli oyunlar oynayarak güzel bir gün geçirdi. Amaçlarının öğrencileri en iyi dost olan kitapla buluşturmak olduğunu belirten Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2\'nci sınıf öğrencisi ve Halk Sağlığı Koordinatörü Adem Deniz şöyle dedi: \"Yaklaşık olarak 50 kişilik ekiple geldik. Aramızda tıp fakültesinden 1, 2, 3 ve hazırlıkta okuyan arkadaşlarımız var. Bu bizim 4\'ncü köy okulu projemiz. Çok duygulu anlar yaşadık. Çünkü zor şartlarda bu karda kışta kardeşlerimiz eğitim görüyorlar. Bizde elimizden geldiğince hediyeler veremeye çalışıyoruz. Onların yanlarında olmaya çalışıyoruz. Abileri ve ablalaları olarak onlara güzel bir anı hayatlarında bırkamak istiyoruz. Çünkü ilerleyen dönenmlerinde düşündüklerinde bizim abiler ve ablalarımız vardı bizi düşünmüşlerdi gelmişlerdi diye. Onların yüzünde tebessüm oluşturabiliyorsak ne mutlu bize.\" Tıp Fakültesi 2\'nci sınıf öğrencisi Zehra Alcan ise şöyle konuştu: \"Bugün 15 kişilik bir köy okuluna geldik. Buradaki çocuklar palyaço ve tavşan kostümlü tiyatrocu arkadaşlarla güzel satler geçirdi. Güzel bir eğlencenin sonunda onlara kitaplar, çeşitli hediler verdik. Onların yüzünde bir gülümseme oluşturmaya çalışıyoruz. Sonuçta hepimiz birer hekim olacağız ve bunun bilincindeyiz. İnsanların hayatalarına dokunacak bir mesleğe sahip olacağız. İnsanları anlamak insanlara yardım etmek genel vazifemiz. Bu şekilde bir şeyleri değiştirmeye ya da birilerinin hayatında izler bırakmaya çalışyoruz.\"