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(Görüntülü Haber) Tinerle gasp girişiminde bulunan şüpheli kameradan yakalandı

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA’da akrabası 73 yaşındaki S

06 Ocak 2018 16:04

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA’da akrabası 73 yaşındaki S.K. adlı kadının tiner koklatarak bileziğini gasp etmeye çalıştığı öne sürülen 52 yaşındaki M.D. polis tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkarılan M.D., olayda kullandığı tinerin silah kabul edilmesiyle \'silahlı yağma\' suçundan tutuklandı. Olay, 4 gün önce merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi\'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan M.D., kimliği belirsiz kişiler tarafından tiner koklatılıp kolundaki bileziği gasp edilmek istendi. S.K.’nin bağırması üzerine şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen polisler, şüphelinin yaşlı kadına koklatmak için tiner döktüğü maskelere incelenmek üzere el koydu. Daha sonra çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin S.K.’nin akrabası M.D. olduğunu, kendisinde bulunan anahtarla eve girip gasp olayını gerçekleştirmek istediği belirlendi. Polis tarafından gözaltına alınan M.D., Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi. Mahkeme tarafından tinerin yağma suçundaki silah olarak kabul edilmesi sonucu M.D. \'silahlı yağma\' suçundan tutuklandı.

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