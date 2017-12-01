(Görüntülü Haber) THY'nin yeni seferleri ile Özbekistan ve Türkiye daha da yakınlaşıyor

Haber / Kamera: Güven Usta / Semerkant, 1 Aralık (DHA) - Türk Hava Yolları, 2018 Mart ayından itibaren İstanbul - Semerkant uçuşlarına başlıyor. Özbekistan Havayolları da, Istanbul-Semerkant arasında günlük uçuşlara başladı. İki ülkenin bayrak taşıyıcıları karşılıklı seferlerle Türk ve Özbek halkının daha da yakınlaşmasını amaçlıyor. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin karar Özbekistan\'ın yeni Devlet Başkani Şevket Mirziyoyev\'in geçen ayki Türkiye ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından alındı. Özbekistan\'ın ikinci büyük kenti Semerkant, 3000 yillik tarihiyle dikkat çekiyor. Kentin önemli alanlarından 13. yüzyıla dayanan Registan Meydanı, dini eğitimin yaninda döneminin en ileri astronomi ve matematik derslerinin verildigi medreselere ev sahipliği yapıyor. Oğulları ve torunlarıyla birlikte aynı türbede yatan Timur Han\'in mezarı da çok ihtişamlı görünüyor. Timur Han\'ın astronomiye meraklı torunu Uluğ Bey\'in güneşi ve yıldızları gözlediği rasathanesi de bugün bir müze olarak ziyarete açık. Semerkant, hızlı tren hattıyla Buhara kentine bağlanıyor. Özbekistan ve Türkiye arasında karşılıklı gidiş-gelişin artırılması için çalışmalar sürüyor. Özbekistan\'ın Türk vatandaslarına vize uygulaması, ziyaretçi sayısındaki artışın önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor. Özbekistan sıkı vize politikasını Türk vatandaşlarına karşı yumuşattı. Başvuru yapan herkese üç gün içinde vize verilmeye başlandı. Gerekli alt yapının oluşturulmasının ardından vizelerin kaldırılması da gündeme gelecek.