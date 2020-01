(Görüntülü Haber) The Guardıan 2010-2011 sezonu dosyasını açtı !..

Bu haber, Infantino\'nun UEFA\'daki görev süresini soruşturma altına soktu Sercan SAPANATAN, İstanbul DHA İngiltere\'nin saygın gazetelerinden The Guardian, 2010-11 sezonunda yaşanan \'futbolda şike sürecinde\' o zaman UEFA Genel Sekreteri olan Gianni Infantino\'nun Fenerbahçe\'ye verilecek ceza konusunda gerekli yaptırımları uygulamadığı ve süreç boyunca ihmalkar (gazete gevşek kelimesini kullanmış) davrandığını iddia etti. Gazete, Trabzonspor\'un verdiği hukuk mücadelesini FIFA Başkanı Infantino\'yu zora soktuğunu da belirtti. The Guardian\'da yer alan haberde, Fenerbahçe\'nin 2011\'de Trabzonspor ile olan gol farkı sayesinde Türkiye Süper Ligi\'ni kazandığı hatırlatırken, \"Ancak daha sonra aralarında şike sebebiyle altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılan başkan Aziz Yıldırım\'ın da bulunduğu 36 yetkili ve sporcu cezai soruşturma açıldı\" denildi. İngilizlerin dünyaca ünlü gazetesi verdiği haberde \"2015\'te Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Fenerbahçe davalarını dinleyen özel mahkemeleri kaldırdıktan sonra, Yıldırım ve diğer sanıklar beraat etti\" notunu da düştü. UEFA\'nın şike yapan takımlara kesinlikle taviz göstermediğini belirtirken Fenerbahçe\'nin ise gerekli cezayı almadığını yazdı. Gazete şöyle yazdı: \"UEFA, 2011 yılından sonra Fenerbahçe\'ye karşı yaptırımlarını zorlayarak kulübün iki sezon boyunca Avrupa Ligi veya Şampiyonlar Ligi\'nde yarışmasını yasakladı. Bu karar 2013\'te spor tahkim mahkemesi tarafından onandı. Infantino ve o dönemki UEFA başkanı olan Michel Platini, şikenin futbolun temel bütünlüğüne bir saldırı oluşturduğunu, sıfır hoşgörüyü ve sert cezayı gerektirdiğini vurguladı. Bu tutumu, Platini\'nin halefi Aleksander Ceferin devam ettiriyor ve şikeyi \'futbolun çok çekirdeğine saldıran bir hastalık olarak nitelendiriyor.\" \"INFANTINO\'NUN KOLTUĞU SALLANABİLİR\" The Guardian gazetesinde yer alan habere göre TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar\'ın UEFA ile pazarlık yaptığı ve Fenerbahçelilerin bir alt lige düşürülme cezasının uygulanmaması konusunda görüştüğü de ifade edildi. Haberde o dönemin TFF genel sekreteri Ebru Köksal\'ın UEFA Genel Sekreteri Infantino\'ya bir mektup yazdığını ve UEFA\'nın TFF\'nin kendi disiplin yönetmeliklerini değiştirme hakkı olup olmadığını sorduğu belirtildi. Infantino\'da bu mektuba \"Bu olay ile ilgili öncelikli olarak karar sorumluluğu TFF\'nin dir \"cevabını verdiği belirtildi. Fakat Infantino, bu düzenleyici konumu belirtmekten öteye gitti ve Ebru Köksal\'a, UEFA\'nın şike için daha anlayışlı yaptırımları onayladığını belirten şu cevabı yolladı: \"UEFA adına tüm koşulları dikkate alarak, teklifinizin bu konuda uygulanmak için makul, orantılı ve uygun bir cevap teşkil ettiğini söyleyebiliriz.\" Bu iddiaları ortaya atan The Guardian FIFA Başkanı Gianni Infantino\'nun gerekli uygulamaları yapmadığı ve sorumsuz davrandığı için koltuğunun sallanabileceğini belirtildi. AV. EGEMEN: \"INFANTıNO\'NUN YAKLAŞIMINI VEYA UEFA İLE OLAN İŞBİRLİĞİNİ AÇIKLAYAMAYIZ YA DA HAKLI ÇIKARAMAYIZ\" Öte yandan The Guardian\'a konuşan Trabzonspor Avukatı Erdem Egemen \"TFF\'nin kendi disiplin kurallarını uygulamama kararını tartışmaya devam ediyoruz ve Trabzonspor\'a verilen şampiyonluğun Fenerbahçe\'den alınması için çağrıda bulunuyoruz. TFF, kendi yönetmeliklerini ve UEFA\'nın fair play ve sıfır tolerans ilkelerini ihlal etti. Infantino\'nun yaklaşımını veya UEFA ile olan işbirliğini açıklayamayız ya da haklı çıkaramayız\" diye konuştu. Fransız Le Monde Gazetesi\'ne göre ise TFF birimlerinin 19 Ocak 2012\'de Infantino\'ya yazdığı mektupta kendi disiplin uygulamalarında herhangi bir iyileştirme yapılmasının UEFA kurallarına uygun olup olmadığı soruldu. Infantino\'nun verdiği \"yapılan teklif mantıklı, uygun ve yerinde\" sözleri ise Infantino\'nun TFF disiplin yönetmeliği çerçevesinde daha az ceza almasını sağladı. Dönemin UEFA Başkanı Michel Platini\'nin sözcüsü, konudan Platini\'nin haberinin olmadığını, olayla ilgili bütün yasal gelişmeleri Infantino\'nun takip ettiğini söyledi. TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, tutuklama skandallarını takiben alınan kararların \"tarafsız ve bağımsız bir yargı organı\" olan disiplin kurulu tarafından kararlaştırıldığını söyledi. Kardaş, TFF\'nin Ocak 2012\'de yapılan mektup değişimine ilişkin görüşün yalnızca \"varsayım\" olabileceğini, çünkü Yıldırım Demirören\'in bir ay sonra başkan seçildiğini söyledi. \"Bununla birlikte, UEFA ve FIFA\'nın genel sekreterleri arasındaki ulusal birliktelik düzenlemeleri rutin ve var olan istişare sürecinin bir parçası\" dedi.