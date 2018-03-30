(Görüntülü Haber) TGK Başkanlar Kurulu Toplantısı, Kemer'de başladı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - TÜRKİYE Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) 14. Başkanlar Kurulu Toplantısı, Antalya\'nın Kemer ilçesinde başladı. Akdeniz Gazete Sahipleri Derneği Başkanı Ahmet Duran Yenigün\'ün ev sahipliğinde, Kemer Belediyesi\'nin desteğiyle Kiriş Mahallesi\'ndeki otelde düzenlenen toplantıya TGK Başkanı Nuri Kolaylı, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Antalya İl Müdürü Esen Diler, Avrasya Gazeteciler Birliği Başkanı Umud Rahimoğlu, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şeker, çeşitli il ve ilçelerden gazeteciler cemiyeti başkanları katıldı. TGK Başkanı Nuri Kolaylı, başkanlar kurulunun 14\'üncüsünü düzenlemekten mutlu olduklarını söyledi. Toplantının amacının, mesleki sorunların konuşulup, tartışılması olduğunu kaydeden Kolaylı, toplantı kapsamında paneller ve seminerler düzenleyeceklerini dile getirdi. Toplantı sonrası sonuç bildirgesi yayımlayacaklarını da belirten Kolaylı, sonuç bildirgesinde tartışılan sorunların anlatılacağını kaydetti. \'BASIN YASASI DEĞİŞMELİ\' Türkiye\'de gazetecilik alanında tartışılacak birçok sorun olduğunu anlatan Kolaylı, \"Sorunlarımız çok. Türkiye\'de gazeteler 3 senedir basın ilan zammı almadı. Amacımız gazetecilerin yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak. Gazete ilan ve reklam alamayınca maaş ödeyemiyor ve gazeteciler işsiz kalıyor. \'212\' olarak bilinen 5953 sayılı \'Basın Yasası\'nın değişmesini talep ediyoruz. Bu yasanın daha güncel hale gelmesi gerekiyor\" dedi. \'YOLDAN GEÇEN HERKESİN GAZETECİ OLABİLDİĞİ DURUMDAYIZ\' Türkiye\'de hemen hemen her mesleğin bir oda veya örgütü olduğuna değinen Başkan Kolaylı, \"Türkiye\'de bizim bir odamız yok. Cemiyetler var ama yaptırımları yok. Yoldan geçen herkesin gazeteci olabildiği bir durumdayız. Ayakkabıcıların bile odası var. Yoldan geçen biri cep telefonuyla fotoğraf çekiyor ve gazeteci oluyor. Bunlar bizim en büyük sorunlarımız. İnşallah bu toplantı bu sorunlar açısından faydalı olacaktır\" diye konuştu. Toplantı, 1 Nisan Pazartesi günü sona erecek.