(Görüntülü Haber) TFF ile Kulüpler Birliği görüştü

Dursun Özbek Video Yardımcı Hakem Sistemi iki hafta sonra test edilmeye başlanacak

Uygulamanın eksiksiz başlaması gerekiyor

Şekip Mosturoğlu Federasyon bize, \'Kriterler karşılanınca derhal başlayacağız\' dedi

Ferudun Tankut Video Yardımcı Hakem Sistemi Ocak\'ta uygulanmaya başlanabilir

Olgucan KALKAN İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek ve yardımcılar Şekip Mosturoğlu ile Ferudun Tankut, TFF\'nin Riva\'da bulunan tesislerinde bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının çok yapıcı geçtiğini söyleyen Dursun Özbek, Kulüpler Birliği olarak bu ziyareti talep etmiştik. Ana başlıklar, Türkiye\'deki gençlerin yetişmesi hakkındaki problemler ve Video Yardımcı Hakem Sistemi\'ydi. Oyuncu yetiştirme projesini yabancı sınırlamasıyla birlikte tartıştık. Daha kuvvetli bir milli takım için bir mutabakatımız oldu açıklamasında bulundu.

ÖZBEK UYGULAMANIN EKSİKSİZ BAŞLAMASI GEREKİYOR

Video Yardımcı Hakem Uygulaması ile ilgili Demirören ile yaptıkları görüşmeyi aktaran Özbek, TFF hazırlıklarını bitirmek üzere. 2 hafta sonra bir deneme çalışması yapılacak. Deneme çalışmaları sonrası duruma bakılacak. Federasyon büyük bir çalışmanın içerisinde. Hazırlık maçları yapılacak. Dolayısıyla uygulamanın eksiksiz başlaması gerekiyor diye konuştu.

Son olarak takımların aldığı cezalar hakkında konuşan Başkan Özbek, En önemli görüşme, statlardaki tribün olaylarına bağlı olarak yapılan çalışmalar üzerineydi. Cezaların kişilere verilip, kulübe verilmemesi hakkında görüş bildirdik. Bu manada da çalışma yapıyoruz. Buradaki tüm konuşmalar, Kulüpler Birliği ve TFF\'nin ortak çalışması ile birlikte ilerleyecek diyerek sözlerini noktaladı.

MOSTUROĞLU FEDERASYON BİZE, \'KRİTERLER KARŞILANINCA DERHAL BAŞLAYACAĞIZ\' DEDİ

Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Şekip Mosturoğlu ise, Federasyon başkanının bize anlattığı şu, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu ile yapılmış taahhütler var. Belli sayıda kriterin karşılanması gerekiyor. Demirören bize, \'Bu kriterlere ulaşınca derhal başlayacağız\' dedi açıklamasını yaptı.

TANKUT VİDEO YARDIMCI HAKEM SİSTEMİ OCAK\'TA UYGULANMAYA BAŞLANABİLİR

Son olarak söz alan Kulüpler Birliği Başkan Yardımcı Ferudun Tankut ise Yıldırım Demirören, VAR sistemi Ocak\'ta uygulanmaya başlanabilir\' dedi. Ayrıca Türkiye Kupası finaline de hazırlandıklarını iletti ifadelerini kullandı.