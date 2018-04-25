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Spor

(Görüntülü Haber) TFF, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi kararlarını bugün verecek

İSTANBUL DHA- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan saha olayları, tribünler ve koridorlardaki olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararı bugün verecek

25 Nisan 2018 15:51

İSTANBUL DHA- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan saha olayları, tribünler ve koridorlardaki olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararı bugün verecek.
Daha önce 13.00 olarak açıklanan toplantının 13.30\'da başlayacağı ve kararın 17.00\'ye kadar verileceği öğrenilirken Riva\'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde yapılacak toplantının sonuçları Fenerbahçe ve Beşiktaş cephelerinde ve futbol kamuoyunda merakla bekleniyor.

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