(Görüntülü Haber) Ters yöne giren sürücü yayaya çarptı

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Ortaca İlçesi\'nde, ters şeride giren otomobilin yolun karşısına geçerken çarptığı 25 yaşındaki Önder Akçam, yaralandı.
Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Atatürk Bulvarı üzeri Ata Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. 35 yaşındaki Soner Gürbüz, yönetimindeki 48 YK 305 plakalı otomobille ters şeride girdi. Ters yönde ilerlerken, sanayi sitesinde çalışan ve yolun karşısına geçmeye çalışan Önder Akçam\'a çarptı. Yaralı Akçam, ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrasında, ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Yaralı Akçam\'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü Gürbüz, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.