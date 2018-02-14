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(Görüntülü Haber) Teröristlere giden üniformalar Cilvegözü'nde yakalandı

Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN(Hatay),(DHA) HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda Suriye'de bulunan terör örgütü PYDYPG ye götürüldüğü belirlenen askeri kamuflajlar ve ayakkabılar ele geçirildi

14 Şubat 2018 18:13

Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN(Hatay),(DHA) HATAY\'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı\'nda Suriye\'de bulunan terör örgütü PYDYPG ye götürüldüğü belirlenen askeri kamuflajlar ve ayakkabılar ele geçirildi. Dünya Gümrük Haftası nedeniyle toplantı düzenleyen Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ali Aygün, kurum olarak Milli Güvenlik Tedbirleri kapsamında teyakkuz halinde olduklarını söyledi. Cilvegözü Gümrük Kapısı\'nda son olarak terör örgütü üyelerine gönderilen kamuflaj ve ayakkabı ele geçirildiğini belirten Aygün şöyle konuştu Cilvegözü\'nde teröristlerin bölgeden uzaklaştırılmasıyla beraber ticari yasaklar önemli ölçüde azaltılmış durumda. Milli Güvenlik Tedbirleri çerçevesinde tabi ki malların gidişine kısıtlamalar koyuyoruz. Tam bir teyakkuz ve alarm halindeyiz. En son Cilvegözü\'nde YPG üniformaları yakaladık. El koyduk ve bakanlığa yazısını yazdık. Yük içine gizlenen 202 kamuflaj ve 20 ayakkabıya el koyduk. Bu üniformaların Suriye tarafında YPG terör örgütü militanları ve SDG tarafından kullanılan kamuflajlar olduğunu belirledik. Bu olayla ilgili soruşturmamız devam ediyor.

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