(Görüntülü Haber) Teröristler, Burseya Dağı'nda yer altı şehri benzeri yerleşim alanı kurmuş

Hasan KIRMIZITAŞ- Murat VAROL/AFRİN (Suriye), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı ile özgürleştirilen Suriye’nin Afrin ile Azez kentleri arasında bulunan Burseya Dağı ve çevresinin altına, PKK/PYD terör örgütü üyelerinin yer altı şehri benzeri yerleşim alanı kurduğu belirlendi. Teröristlerin eğitim kampı da kurduğu bölgede, metrelerce uzunluğunda tünellerin yanı sıra teröristlerin dağlık alanda kayaları oyarak sığınak ve tünel yaptığı ortaya çıktı. TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, 12 gün önce Türkiye sınırında güvenliği tehdit eden Afrin’deki terör unsurlarının temizlenmesi için Zeytin Dalı Harekâtı\'nı başlattı. Harekât kapsamında Afrin’in doğu ve batısından ilerleyen birlikler, çok sayıda köyü ve stratejik öneme sahip tepeleri ele geçirdi. Afrin’e ulaşım noktasında kilit konumda olan, kent ile Azez arasında bulunan Burseya Dağı da şiddetli çatışmaların ardından geçen Pazar günü terör unsurlarından arındırıldı. Savaş uçakları, top ve roketatarlarla vurulup, çatışmaların ardından ele geçirilen Burseya Dağı’na terör örgütü PYD üyelerinin kaleyi andıran üs kurdukları ve burada çok sayıda gözetleme kulesi yaptıkları belirlendi. Bu noktadan sık sık Kilis ile Azez’i hedef alan havan ve roket saldırılarını da yaptığı belirlenen teröristlerin temizlenmesinin ardından bölge TSK tarafından üsse dönüştürüldü. Bölgede hâlâ tuzaklanmış patlayıcıların temizliğine yönelik arama tarama faaliyeti devam ederken, dağın birçok noktasında ise 1.5 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde tüneller bulundu. Çoğu birbirine bağlantılı olan ve bazılarının ucu yine Pazar günü operasyonla YPG’li teröristlerden arındırılan Kastel Cindo köyüne çıkan tünellerde de çok sayıda tuzaklanmış patlayıcı etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerinin patlayıcı imhasına yönelik çalışması devam ederken, Kastel Cindo köyü ile Burseya Dağı arasında, daha önce terör örgütü tarafından eğitim kampı olarak kullanılan bölge de ortaya çıkarıldı. Hâkim bir noktada bulunan alanda, YPG’li teröristlerin askeri eğitimden geçirildiği ve silah kullanımı konusunda bilgilendirildiği belirlendi. Aynı bölgede bulunan ve savaş uçakları tarafından vurulan bir kulenin altında da tünele ulaşıldı. Metrelerce uzayan tünelin içerisinde ise operasyon sırasında teröristlerin TSK ve ÖSO güçlerine yönelik çatışmada kullandığı uzun namlulu tüfeklere ait çok sayıda boş fişek bulundu. Teröristlerin gizlendikleri tünelde açılan küçük mazgallardan askerlere ateş açtığı ortaya çıktı. Labirenti andıran tünellerin birbirine bağlantılı olduğu ve bir noktadan girildiğinde çok farklı bir bölgeden çıkış yapılabildiği görüldü. Bölgede yaşayan Suriyeliler, son 4 yıldır terör örgütü üyelerinin dağlık alanda sürekli olarak iş makineleri ile çalışmalar yürüttüğünü ve kuleler dikip, gözetleme ve kontrol noktaları oluşturduğuna dikkat çekti. Öte yandan, yer altı şehrini andıran Burseya Dağı ve çevresindeki betonarme tünellerin yanı sıra kayalık bölgelerin altının da terör örgütü üyeleri tarafından oyularak tünel ve sığınağa dönüştürüldüğü görüldü. Bir kişinin hareket edebildiği ve labirent tarzı yapılan metrelerce uzayan doğal tünellerde hâlâ çalışma yapıldığını gösteren kazma, kürek ve çeşitli malzemeler bulundu. Teröristlerden arındırılan bölgede kontrolü sağlayan ÖSO güçleri de ortaya çıkarılan tüneller karşısında şaşırdıklarını belirtti. TSK tarafından başlatılan harekât ile bölgenin özgürleştirilerek teröristlerden temizlenmesinin mutluluğunu yaşayan ÖSO güçleri, bundan sonraki süreçte hedeflerinin Afrin olduğunu dile getirdi. Öte yandan, Burseya Dağı eteklerinde bulunan eğitim kampında ise terör örgütünün yeni katılanları burada eğitime aldığı belirlendi. Silah eğitiminin yanı sıra bölgede hava operasyonuyla yıkılan binalarda ise terör örgütü üyelerine teorik eğitim verildiği belirlendi. TSK ve ÖSO güçleri, Burseya Dağı ile aynı gün terör örgütü üyelerinden arındırılan Kastel Cindo köyünde de birçok evin altında bulunan tünellerde tuzaklanmış olabilecek patlayıcıları bulma ve imhaya yönelik çalışma yürütüyor.