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(Görüntülü Haber) Terörden temizlenen bölge görüntülendi

Taylan YILDIRIM - Güven USTA / KİLİS (DHA) Kilis'te valiliğin organizesiyle Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütlerinden temizlenen Marin Köyüne gezi düzenlendi

24 Ocak 2018 20:28

Taylan YILDIRIM - Güven USTA / KİLİS (DHA) Kilis\'te valiliğin organizesiyle Zeytin Dalı Harekatı\'yla terör örgütlerinden temizlenen Marin Köyüne gezi düzenlendi. Güvenlik önlemleri eşliğinde Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan Suriye\'ye geçen bir grup gazeteci, terörden arındırılan Burseya Dağının kuzeyinde bulunan Marin Köyüne götürüldü. Teröristlerden temizlenen yollarda ÖSO grupları tarafından kontrol noktaları oluşturulurken, araçların da arandığı görüldü. Basın mensuplarının sık sık keskin nişancı ateşine karşı dikkatli olmaları gerektiği yönünde uyarılar yapılan bölgenin güneyinde de çatışmaların devam ettiği ifade edildi. Bölge halkı, Zeytin Dalı Harekatından hoşnut olduklarını söyleyip Türkiye\'ye teşekkür etkilerini anlattı. 1 TÜRK ASKERİ DAHA YARALANDI Bu arada çatışmalarda yaralanan 1 Türk askeri ile 2 ÖSO mensubu, Gülbaba Tahliye Noktasından Kilis Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Gün içerisinde yaralanan Türk askeri sayısı 3\'e yükseldi.

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