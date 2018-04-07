(Görüntülü Haber) Terör saldırısında anne ve babalarını kaybeden üç kız kardeşin acı hayatı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- SURİYE\'nin El Bap kentinde yaşarken DEAŞ\'lı teröristlerin roketli saldırısında anne ve babaları ölen üç kız kardeşten birisi bacağını kaybetti, diğerinin belinden aşağısı felç kaldı, en büyük kardeş ise şarapnel parçalarıyla yaralandı. Fırat Kalkanı Harekatı\'ndan sonra Türk askerinin kurtardığı Nur (10), Şehed (9) ve Cinan İbrahim (7), kardeşler Türkiye\'de hayata tutundu. Yerleştikleri İzmir\'de, dedeleri Abdülkadir İbrahim\'in evinde yaşayan üç kız kardeşin en büyük dileği ise sağlıklarına kavuşup okuyabilmek. El Bab\'ta yaşayan İbrahim ailesinin hayatları, DEAŞ\'lı teröristleri bombalı saldırısıyla kabusa döndü. Anne ve babalarının öldüğü saldırıda, kızları Nur İbrahim\'in sol bacağı koptu, Şehed şarapnel parçalarıyla yaralandı, Cinan\'ın ise belinden aşağısı felç oldu. TÜRK ASKERİ KURTARDI Fırat Kalkanı Harekatı\'ndan sonra El Bab\'a giren Türk askerleri, hastanede zor koşullarda tedavileri yapılan üç kız kardeşe sahip çıktı. Güvenlik güçleri, kızları ölümden kurtarıp Türkiye\'ye getirerek sağlık ekiplerine teslim etti. Kahramanmaraş\'ta 4 ay tedavi gören kız kardeşler, iç savaş çıktıktan sonra Türkiye\'ye gelip İzmir\'e yerleşen dedesinin yanına getirildi. Burada da tedavileri süren kız kardeşler hayata tutundu. Nur\'u sol bacağına protez bacak takıldı. Şehed yaralarını sardı, en küçükleri Cinan\'ın ise belinden aşağısı felç kaldı. Halen tedavileri evlerinde ve fizik tedavi merkezinde süren kız kardeşlerin en büyük isteği ise okumak, Türkiye\'de önemli yerlere gelebilmek. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TANIŞMAK İSTİYORLAR Yaşları küçük, ancak yaşadıkları acıları çok büyük olan kız kardeşler, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'la da tanışmak istiyor. Hayat dolu olan Nur okumak istediğini, kardeşlerden Şehed ise isteğinin, hepsinin eski sağlıklı günlerine geri dönmeleri olduğunu söyledi. Şehed de ayrıca, okumak istediğini dile getirdi. TORUNLARI İÇİN YARDIM İSTEDİ Torunları içini mücadele eden, onların tedavileri için her gün hastaneye giden dedeleri Abdülkadir İbrahim (65), küçük kızların yaşadıklarını anlatırken gözleri doldu. Oğlunu ve gelinini kaybetmenin acısını yaşadığını, torunlarının sağlık durumlarının kendisini çok üzdüğünü söyleyen Abdülkadir İbrahim, \"Geçimimizi yardımlarla sağlıyoruz. Ben hem torunlarıma baktığım, hem de yaşlı olduğum için çalışamıyorum. Güçlükle geçimimizi sağlıyoruz. Kendim içini bir şey istemiyorum ama torunlarıma en azından bir yardım bağlansa, benim de gözüm arkada kalmayacak. Onların büyüyüp okuduktan sonra Türkiye\'de önemli mesleklere sahip olmalarını çok istiyorum\" dedi.