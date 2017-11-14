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(Görüntülü Haber) Terör operasyonunda yakalanan DEAŞ şüphelisi, adliyede

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'de, terör operasyonunda gözaltına alınan DEAŞ şüphelisi 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

14 Kasım 2017 20:53

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE\'de, terör operasyonunda gözaltına alınan DEAŞ şüphelisi 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2 Kasım günü, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı belirtilen 1 kişiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu ve FETÖ/PDY üyesi muvazzaf 7 astsubay, 4 PKK/KCK üyesi, 1 DEAŞ ile 1 DHKP-C üyesi toplam 13 kişi yakalandı. PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen 4 kişi, 8 Kasım günü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3\'ü tutuklanırken, 1 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DEAŞ terör örgütüne mensup olduğu ileri sürülen 1 kişi ise emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Diğer 7 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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