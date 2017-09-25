(Görüntülü Haber) Terlik tabanında esrar bulundu

SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ın Suşehri İlçesi\'nde jandarma ekiplerince durdurulan otobüste yapılan aramada yabancı uyruklu bir yolcunun terliğinin tabanına gizlenmiş 245 gram reçine esrar ele geçirildi.



Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Suşehri ilçe merkezi yakınlarında Erzincan-Tokat D-100 karayolu üzerinde yol kontrol ve arama faaliyeti yaptı. Ağrı yönünden İstanbul\'a giden yolcu otobüsünde dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, hangi ülke vatandaşı olduğu açıklanmayan yabancı uyruklu bir kişinin terliğinin tabanına gizlenmiş halde toplam 245 gram reçine esrar ele geçidrildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

