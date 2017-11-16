(Görüntülü Haber) Terk edilen boş binadaki baz istasyonu yandı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta kullanılmayarak terk edilen bir binanın çatı katında bulunan baz istasyonunda yangın çıktı. Hasar gören baz istasyonu kullanılmaz hale geldi. Olay saat 11.00 sıralarında Sivas\'ta Kaleardı Mahallesi\'nde kullanılmayan 6 katlı apartmanın çatı katındaki baz istasyonunda henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Baz istasyonunda yayılan dumanları fark eden çevredekiler durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Sivas Belediyesi itfaiyenin ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Trafo binası hasar gören baz istasyonu kullanılmaz hale geldi. Yangının terk edilen kullanılmayan binaya giren madde bağımlıları tarafından çıkarılmış olabileceği iddia edildi. 6 katlı binanın bölgede belediyenin yapacağı \'Kale Projesi\' kapsamında kamulaştırılarak boşaltıldığı ifade edildi. Polis inceleme başlattı.