(Görüntülü Haber) Temizlik yapmak isterken kuyuya düştü

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, 70 yaşındaki Mehmet Ercan, çevresini temizlemeye çalıştığı 12 metrelik su kuyusuna düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen AFAD ve UMKE ekipleri, 45 dakika süren çalışma sonucu Ercan\'ı kuyudan çıkarmayı başardı. Merkeze bağlı Poyraz Köyü\'nde bu sabah saatlerinde, 12 metre derinliğindeki su kuyusunun etrafını temizleyen Mehmet Ercan, dengesini yitirince kuyuya düştü. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sevk edilen ekipler, sarkıttıkları halat ile 45 dakika süren çalışma sonucu Mehmet Ercan\'ı düştüğü kuyudan çıkardı. Ekipler tarafından kurtarılan Ercan, bölgede hazır bekletilen ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.