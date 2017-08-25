(Görüntülü Haber) TEM'in Bolu geçişinde bayram kazalarını önlemek için radar kontrolü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - KURBAN Bayramı tatilinin 10 gün olarak açıklanmasının ardından en yoğun geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı’nda kazaların en aza indirilmesi için radar kontrolü yapılacak. Bayram tatilinin 10 gün olmasıyla TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu’nun Bolu geçişinde oluşabilecek trafik yoğunluğu ve kazalar için önlemler alınmaya başladı. Tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar için ekipler tedbirlerini artırdı. Özellikle Bolu Dağı geçişinde sürücüler hem radar kontrol sistemleri hem de zaman zaman trafik kontrolü ile durdurularak sözlü şekilde kurallara uyması yönünde uyarılacak. Bolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazaları en aza indirmek için son 10 yılda meydana gelen kazaları inceleyerek, en fazla kaza olan yerleri belirledi. Ekipler tespit edilen bu yerlerde trafik uygulamaları yapacak. Çalışmalar hakkında bilgi veren Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy, her türlü tedbiri alarak vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapması için çalışacaklarını ifade ederek şöyle dedi: \"Özelikle son 10 yıl içerisinde kazaların yoğun olarak meydana geldiği noktalarımız var. Bu noktalarda ağırlıklı olarak radar uygulamalarımıza daha çok ağırlık vereceğiz. Tatil nedeniyle artacak olan yolcu taşımacılığı sebebiyle gerek otobüslerde gerekse de diğer tarifeli ve tarifesiz araçlarda yapılacak olan denetimler personelimiz tarafından titizlikle incelenecek. Personelimiz, birebir ve yüz yüze temas kurmak suretiyle belirlenen güvenli alanlarda durdurdukları sürücülere hızlı araç kullanmamaları, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamaları, kavşaklara yavaş girmeleri, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uyma hususları ile ilgili bilgilendirmeler yapacak. Sürücülerimiz bu uyarılara uyarsa daha güvenli bir seyahat etme imkanı bulacak.\" Aksoy uzun yola gidecek sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini ifade ederek şöyle devam etti: \"Bayram tatili nedeniyle uzun yola çıkan vatandaşımız çok olacak. Uzun yola giden sürücülerimizin 2 saat araç kullandıktan sonra 10-15 dakikalık mola vermesini istiyoruz. Mola verildikten sonra konsantrasyonu ne kadar etkilediğine dair bilgilendirme çalışmaları da ekiplerimiz tarafından yapılacak\" diye konuştu. ORTALAMA HIZ UYGULAMASI DEVAM EDECEK Aksoy, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 1 Temmuz\'da uygulanmaya başlanan gişeden gişeye ortalama hız uygulamasının bayram tatilinde de devam edeceğini hatırlatarak, şunları söyledi: \"Bizler de bu uygulamaya ek olarak belirli noktalarda radar kontrolleri yapacağız. Anadolu Otoyolu İstanbul’u Anadolu’ya bağlayan en önemli geçiş noktalarımızdan biri. Biri de D-100 karayolu olmak üzere iki ana yolumuz bulunuyor. Bu konularla ilgili olarak gerek yaz tatili olması gerekse de bayram tatilinin uzun olması nedeniyle çok aşırı yoğunluğumuzun olacağını düşünmüyoruz. Ancak biz içeride çalışan tüm personelimizi de ekiplere takviye edeceğiz. Planlamalarımızı tamamen yapmış durumdayız.\"