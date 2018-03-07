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(Görüntülü Haber) Temel kazısında kaya mezarları bulundu

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da temel kazısı yapılan bir inşaatta, kaya mezarları bulundu

07 Mart 2018 21:25

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da temel kazısı yapılan bir inşaatta, kaya mezarları bulundu. Bitez Mahallesi Kocataş Caddesi\'ndeki bir inşaatta temel kazısı yapılırken, kaya mezarları bulundu. İşçiler ve inşaat yetkilileri tarafından durum, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü\'ne bilgi verildi. İnşaata gelen müze müdürlüğünde görevli 2 arkeolog, mezarlarla ilgili kurtarma kazısı çalışması başlattı. Müze Müdürü Tayfun Selçuk da inşaat alanında inceleme yaptı. İncelemede, 3 kaya mezarı tespit edildi. Helenistik ya da Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen kaya mezarlarıyla ilgili kesin verilerin kurtarma kazısı çalışmalarının tamamlanması ile tespit edilebileceği öğrenildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bodrum Grup Amirliği ekiplerinin de katıldığı kazı çalışmalarında; iskelet, değerli eşya gibi herhangi bir buluntuya rastlanmadığı öğrenildi. Müze yetkilileri tarafından inşaatın durdurulduğu öğrenilirken, kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından hazırlanacak raporun anıtlar kuruluna gönderileceği ve kurulun kararı doğrultusunda çalışmalara yön verileceği öğrenildi.

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