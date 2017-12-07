(Görüntülü Haber) Temel atma töreninde kesilecek deveyle davet

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Pazarcılar Odası, cumartesi günü temeli atılacak pazar yeri için kesilecek deveyi kent merkezinde gezdirerek, vatandaşları törene davet etti.



Kocaeli Pazarcılar Odası, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Mehmet Ali Paşa Otopark ve Pazar Yeri\'nin Doğukışla bölgesinde yapılması durumunda deve kesilmesi yönünde adak adadı. Pazar yerinin istedikleri bölgede yapılması kesinleşince Pazarcılar Odası, temel atma töreninde kesilmek üzere Aydın\'dan 16 bin liraya deve satın aldı. İzmit\'e getirilen deve, kent merkezinde vatandaşların yoğun olduğu Yürüyüş Yolu\'nda gezdirildi, Cumratesi günü yapılacak olan törenle ilgili broşürler dağıtıldı.