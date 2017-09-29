(Görüntülü Haber) TEM'de TIR ve kamyon çarpıştı, yol ulaşıma kapandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli çıkışında sebze yüklü TIR ile sıcak asfalt taşıyan kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM\'in İstanbul yönü ulaşıma kapandı.



Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ali Eryılmaz yönetimindeki 54 KH 141 plakalı sebze yüklü TIR, önde giden 51 yaşındaki Ersin Kalkaplıoğlu\'nun kullandığı 81 AT 564 plakalı sıcak asfalt yüklü kamyonun kasasına çarptı.



TIR, yolda yan dönerken, kamyon çarpmanın etkisiyle devrildi. Kamyonun kasasındaki asfalt ile TIR\'daki sebzelerin bir kısmı yola saçıldı. Kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Sürücüler, tünel girişinden Ankara yönüne yönlendirilip Abant Kavşağı\'dan D-100 karayoluna çıkarıldı.



Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açmak için çalışma başlatırken, kazada yaralanan sürücüler ile TIR\'da bulunan Süleyman Çoban, ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırıldı. Yarallıarın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.