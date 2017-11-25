T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) TEM'de kamyonetler çarpıştı: 2 yaralı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet önünde seyreden kamyonete çarpaması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

25 Kasım 2017 16:52

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet önünde seyreden kamyonete çarpaması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, TEM otoyolunun Çorlu gişeler mevkiinde meydana geldi. Edirne\'den İstanbul istikametine giden Yasin Dikmen\'in kullandığı 34 FE 8876 plakalı kamyonet, sürücünün kontrolünden çıkması sonucu önünde seyreden Faruk Küpoğlu yönetimindeki kamyonete arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Yasin Dikmen ile yanında bulunan ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YİRUNÇORLUTekirdağDHATEKİRDAĞKaza TEMEdirneYasin DikmenFEFaruk KüpoğluYaralılarDevlet HastanesiKazayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24