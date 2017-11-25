(Görüntülü Haber) TEM'de kamyonetler çarpıştı: 2 yaralı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet önünde seyreden kamyonete çarpaması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, TEM otoyolunun Çorlu gişeler mevkiinde meydana geldi. Edirne\'den İstanbul istikametine giden Yasin Dikmen\'in kullandığı 34 FE 8876 plakalı kamyonet, sürücünün kontrolünden çıkması sonucu önünde seyreden Faruk Küpoğlu yönetimindeki kamyonete arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Yasin Dikmen ile yanında bulunan ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.