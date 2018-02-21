(Görüntülü Haber) TEM'DE ÇÖP KAMYONU DEVRİLDİ (2)

- Kazada 2 kişi yaralandı, trafik emniyet şeridinden sağlanıyor
Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA
TEM\'de çöp kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
TEM Otoyolu Hadımköy mevkii Edirne yönünde ilerleyen çöp kamyonu henüz bilinmeyen nedenle bariyerlere çarparak devrildi. Kazada kamyondaki 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri geldi. Ulaşım emniyet şeridinden kontrollü olarak sağlanıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan çöp kamyonu
-Trafik
-Olay yerinden görüntüler