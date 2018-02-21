(Görüntülü Haber) TEM'DE ÇÖP KAMYONU DEVRİLDİ (1)

- Kazada 2 kişi yaralandı, trafik emniyet şeridinden sağlanıyor Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA TEM\'de çöp kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu Hadımköy mevkii Edirne yönünde ilerleyen çöp kamyonu henüz bilinmeyen nedenle bariyerlere çarparak devrildi. Kazada kamyondaki 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri geldi. Ulaşım emniyet şeridinden kontrollü olarak sağlanıyor. Görüntü Dökümü: ---------------- -Kaza yapan çöp kamyonu -Trafik -Olay yerinden görüntüler