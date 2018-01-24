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(Görüntülü Haber) TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 yaralı (1)

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA) TEM Otoyolu Ataşehir Mevkii Ankara istikametinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

24 Ocak 2018 20:23

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA) TEM Otoyolu Ataşehir Mevkii Ankara istikametinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 5 araç sürücülerinin hakimiyetinden çıkarak birbirine girdi. Kazada, 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Fatih Sultan Mehmet Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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