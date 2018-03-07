(Görüntülü Haber) TEM OTOYOLU'NDA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI-1

Haber: Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL DHA TEM otoyolu İSTOÇ mevkiinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın nedeniyle TEM\'de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolu Edirne istikameti İSTOÇ mevkiinde seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle otoyoldaki trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi\'nden yapılan açıklamada \"TEM İstoç- Mahmutbey gişeler yönünde araç yangını nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapalıdır\" denildi. Görüntü Dökümü: