T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) TEM otoyolunda kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Sultanbeyli'de TEM otoyolunda servis aracının yol kenarında bekleyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada; 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

28 Nisan 2018 12:29

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Sultanbeyli\'de TEM otoyolunda servis aracının yol kenarında bekleyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada; 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, TEM otoyolu Mecidiye Kavşağı mevkii İstanbul istikametinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, otoyolda ilerleyen Hamit Çakmak yönetimdeki 34 GEZ 65 plakalı servis aracı, emniyet şeridinde dörtlüleri açık şekilde bekleyen 35 EVS 48 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü Zafer Aktaş ile otomobilde bulunan Ömer ve Emrah Aktaş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri Zafer Aktaş\'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralılar Ömer ve Emrah Aktaş\'a ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Yaralılar ambulansla İstanbul Sultanbeyli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazada ölen Zafer Aktaş\'ın cansız bedeni ise otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin kaza yerinde yaptığı çalışmaların ardından otoyoldaki Mobese kameraları incelemeye alındı. Öte yandan, servis aracının sürücüsü Hamit Çakmak\'ın ifadesinin alınması için karakola götürüldüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali Kerem BENGİDHASultanbeyli TEMKaza TEMMecidiye KavşağıHamitGEZEVSZafer AktaşEmrah AktaşSağlıkYaralılarSultanbeyli Devlet HastanesiKazadaAdli Tıp KurumuPolisinMobeseKazayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24