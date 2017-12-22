(Görüntülü Haber) Televizyonun altına kalan Esmanur, son yolculuğuna uğurlandı

Çağlar ÖZTÜRK ADANA,(DHA) ADANA\'da evde oyun oynadığı sırada üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki Esmanur Yıldız\'ın cenazesi toprağa verildi. Olay, Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi\'nde meydana geldi. Kardeşi 7 yaşındaki Hasan Efe ile oyun oynayan Esmanur Yıldız\'ın üzerine eski tip televizyon devrildi. Yaralanan küçük kız annesi tarafından çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Doktorlar yapılan tüm müdahaleye rağmen Esmanur kurtarılamadı. Küçük kızın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu\'ndan alınarak defnedilmek üzere Kabasakal Mezarlığı\'nda toprağa verildi.