T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Teleset Mobilya Akhisarspor'da Buruk, galibiyete inanıyor

Barış GEZİCİ  AKHİSAR, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de pazar günü evinde Galatasaray'la liderlik mücadelesi veren Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Teleset Mobilya Akhisarspor'un teknik direktörü Okan Buruk, maçtan 3 puanla ayrılıp üst sıralara tırmanacakları

27 Mart 2018 17:02

Barış GEZİCİ  AKHİSAR, (DHA)
Spor Toto Süper Lig\'de pazar günü evinde Galatasaray\'la liderlik mücadelesi veren Medipol Başakşehir\'i ağırlayacak Teleset Mobilya Akhisarspor\'un teknik direktörü Okan Buruk, maçtan 3 puanla ayrılıp üst sıralara tırmanacaklarını söyledi. 
Ligin çok çekişmeli geçtiğini ifade eden deneyimli teknik adam, Son haftalarda her takımın birbirini yenebildiği bir lig izliyoruz. Ligin dibinde, ortasında ve şampiyonluk yolunda büyük bir çekişme var. Pazar günü karşılaşacağımız Başakşehir şampiyonluğun en ciddi adaylarından ve sezonun en iyi takımlarından biri. Rakibimiz önceki hafta Beşiktaş\'ı yenerek düşüşüne son verdi. Buraya oldukça moralli gelecekler. Önemli eksikleri var. Bu bizim için ciddi bir avantaj teşkil ediyor. Amacımız en yüksek puanları toplayıp üst sıralara adımızı yazdırmak diye konuştu. 
Önlerinde 8 hafta kaldığını hatırlatan Okan Buruk, ilk 8 içinde yer almayı hedeflediklerini söyledi. Buruk, 8 karşılaşmanın 5\'ini iç sahada oynayacaklarını ifade ederek, Evimizde çok önemli takımlarla karşılaşacağız. Başakşehir, Beşiktaş, Göztepe, Galatasaray ve Osmanlıspor ligin çok güçlü ekipleri. Bu takımlara karşı oynamak bizim açımızdan zor olacak. Biz alabileceğimiz maksimum puanları almaya çalışacağız. Bir dönem 5\'inci olma hedefi koymuştuk. Ancak Trabzonspor\'a sahamızda kaybetmek şansımızı azalttı. Fakat 5\'inci sıradan uzaklaşsak da halen buralara gelme fırsatımız var. Geçen sene son periyotta topladığımız puanlarla sezonu 7\'nci tamamlamıştık. Bu yıl yine ilk 8\'in veya 7\'nin içerisinde olmak istiyoruz. Belki 5 ya da 6\'ncı sıraya da ulaşabiliriz. Umuyorum maksimum puanları kazanırız dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Barış GEZİCİDHA Spor Toto Süper LigGalatasarayMedipol BaşakşehirTeleset Mobilya AkhisarsporOkan BurukSonLiginPazarBaşakşehirRakibimizBeşiktaşBurayaBuAmacımızBurukEvimizdeBaşakşehir Beşiktaş Göztepe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24