(Görüntülü Haber) Teleset Mobilya Akhisarspor-Gençlerbirliği maçının ardından

SÜPER Lig\'de Teleset Mobilya Akhisarspor, üst üste Fenerbahçe ve Trabzonspor galibiyetlerinin ardından iç sahada 3-1 geriye düştüğü maçta Gençlerbirliği\'yle 3-3 berabere kaldı.

Manisa 19 Mayıs Stadı\'nda oynanan mücadelede konuk ekibin gollerini 18\'inci dakikada Serdar, 23\'üncü dakikada Uğur ve 45\'inci dakikada Vedat Muriç attı. Akhisarspor bu gollere 39\'uncu dakikada penaltıdan Soner, 60\'ıncı dakikada yine penaltıdan Henrique ve 65\'inci dakikada Sissoko\'yla karşılık verdi. Başkent temsilcisinde Uğur, 59\'uncu dakikadaki penaltı pozisyonunda ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Haftaya 3\'üncü sırada başlayan, iç sahada 4 galibiyetin ardından bu sezon ilk kez puan kaybeden Akhisar, 17 puana ulaşırken düşme hattında kalan Gençlerbirliği ise puanını 8\'e çıkardı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, maçın ardından pozisyon vermeden 3 gol yediklerini söyledi. Bakkal, Çalışılmış goller attık. 10 kişi kaldıktan sonra iyi direndik. Hücumda iyi oynayan bir Akhisar vardı. Savunmada ise geriye dönüşleri zayıftı. Maçta aleyhimize çalınan penaltılar yüzde 100 penaltı. Hakem haklıydı. Ama daha önce Göztepe maçında yediğimiz gol ofsayt. Alanya maçında kırmızı kart ve penaltı verilmiyor. Bu maçta üzüldüğümüz taraf hakem inanılmaz derece etkilendi. Kenardan konuşuyorlar, tribünden konuşuyorlar. Hakem etki altında kaldı. Hakeme güvenmeyeceğim de kime güveneceğim. Ama biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Hakemlerden yana serzenişim var. Kendilerine gelmeleri gerekiyor. Renge, şekle, ırka göre maç yönetilmez. Yüreğim yandı. Göztepe\'de, Alanya\'da sustum. Ama veriler ortada. Üretmeye çalıştık, çalıştığımızın hepsini yaptık. Kapandık, istediğimiz sonucu 3 golü bulduk. En azından 1 puan alıp gidiyoruz dedi.

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, değişik bir maç oynadıklarını belirterek, İlk yarı çok kötüydük. Özelikle maçın başında konsantrasyon eksikliğimiz vardı, iyi hazırlanmadığımızı gördük. İki büyük takımı yenmiş bir takım olarak bu maçı daha ciddiye almamız gerekiyordu. Bunu yapmadığınız zaman zorluk yaşıyorsunuz. Agresif olmadığımız, mücadeleye girmediğimiz zaman zorluğu yaşıyoruz. Takım savunmasını maçın genelinde çok iyi yapamadık. Kalemizde fazla gol gördük. 3-3\'ten sonra hamleler yaptık. Daha yaratıcı olabilirdik. Böyle olunca çok fazla pozisyon üretemedik. Oyuncularımız bugün zaman zaman iyi şeyler yaptılar. Ama eski maçlara göre gerideydiler diye konuştu.