(Görüntülü Haber) Teleset Mobilya Akhisarspor: "Bu sezon lig çok zorlu geçiyor"

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)- TELESET Mobilya Akhisarspor\'un cumartesi günü sahasında oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıkları sürerken teknik direktör Okan Buruk, son yılların en zor ve en çekişmeli sezonlarından birini yaşadıklarını söyledi. Neredeyse ligdeki tüm kulüplerin iddialı olduğunu dile getiren Okan Buruk, \"Bazı oyuncular takımlarına geç katıldı. Onların da hazır olmasıyla, lig daha çekişmeli hale gelecek. Artık kolay maç diye bir kavram yok. Oynadığımız ve oynayacağımız her müsabaka birbirinden zor\" dedi. Geçen hafta Bursaspor karşısında aldıkları 3-0\'lık yenilginin üzenrine sünger çektiklerini sözlerine ekleyen Okan Buruk, futbolcuların psikolojik olarak bu mağlubiyetten etkilenmediğini vurgularken de şunları söyledi: \"Biz kendisine güvenen bir takımız. Taraftarımızın desteği ile Kardemir Karabükspor\'u yenerek yaralaramızı saracağımıza inanıyorum. Kadroda değişiklik ya da rotasyon gibi bir düşüncek yok. Kim iyiyse çıkar oynar.\" Kardemir Karabükspor\'un da kendileri gibi oturmuş bir ekip olduğunu dile getiren Okan Buruk, \"Rakibimiz iç saha-deplasman ayrımı yapmadan kendi futbolunu oynayan bir takım. Ofsansif yönü güçlü bir doksan dakika olacak\" diye konuştu.