(Görüntülü Haber) Teleset Mobilya Akhisarspor - Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından

Süper Lig\'de 5 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Teleset Mobilya Akhisarspor, konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor\'la yenişemedi 0-0.

İki takım da maç boyunca girdiği pozisyonları değerlendiremeyince, müsabaka başladığı gibi sona erdi. Bu sonuçla Akhisarspor 3 puan hasretini 6 maça çıkarırken, puanını da 19\'a yükseltti. Geçen hafta evinde Beşiktaş\'la da golsüz berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor ise bu maç sonunda puanını 16\'ya çıkarttı.

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonu basın toplantısında yaptığı açıklamada, mutlak galip gelmeleri gereken maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Galibiyet parolasıyla sahaya çıktıklarını anlatan Buruk, 5 haftadır kazanamıyorduk. Galibiyet için kadromuzu ofansif oyunculardan kurulu bir şekilde oluşturduk. Ofansif ağırlıklı oyuncularla sahaya çıksak da pozisyon üretmekte zorlandık. Artık gündüz maçları oynamak istemiyoruz. Gündüz karşılaşmaları futbolcuların hatta hakemlerin de konsantrasyonunu bana göre olumsuz etkiliyor. Neden özellikle bizim maçlarımız hep gündüz oynanıyor, anlamış değilim. Umarım bu fikstür ikinci devrede değişir yorumunu yaptı.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise iki takımın da iyi mücadele ettiğini dile getirdi.

Akhisarspor karşısına 3 puan için çıktıklarını ancak girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini söyleyen Bulut, Karşılaşma genelde ortada geçti. Buradan alacağımız galibiyet bizim için çok değerli olacaktı. Çünkü rakiplerimize yetişme fırsatı elde edecektik. İyi fırsatlar yakaladık. Ayrıca kalemizde de çok pozisyon vermedik. Gol pozisyonlarını değerlendiremeyince beraberlik kaçınılmaz oldu ifadelerini kullandı.