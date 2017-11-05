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Spor

(Görüntülü Haber) Teleset Mobilya Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Barış GEZİCİ / MANİSA, (DHA) AYTEMİZ Alanyaspor'a evinde 4-0 kaybeden Teleset Mobilya Akhisarspor'da Teknik Direktör Okan Buruk, erken yedikleri gollerle morallerinin bozulduğunu söyledi

05 Kasım 2017 20:16

Barış GEZİCİ / MANİSA, (DHA) AYTEMİZ Alanyaspor\'a evinde 4-0 kaybeden Teleset Mobilya Akhisarspor\'da Teknik Direktör Okan Buruk, erken yedikleri gollerle morallerinin bozulduğunu söyledi. İstedikleri futbolu bir türlü sahaya yansıtamadıklarını belirten Buruk, \"Erken goller takımın gardını düşürdü. İkinci yarıya 2 değişiklik yaparak başladık. Ancak yaptığımız bu takviyeler skoru lehimize geliştirmedi, goller bulamadık. Her iki takım da bugün açık futbolu tercih etti. Ancak uç noktada Alanyaspor bizden daha iyiydi ve sonuca gittiler. Üst üste aldığımız iki mağlubiyeti telafi edecek güçteyiz\" dedi. Alanyaspor Teknik Direktörü Saffet Susic ise sürpriz bir sonuç aldıklarını söyledi. Maça keszinlikle kazanmak için çıktıklarını belirten Boşnak teknik adam, \"Bana maçta önce beraberliği razı olur musun? diye sorsalardı elbette kabul etmezdim. Ancak Akhisarspor gibi güçlü bir takım karşısında bu kadaf farklı bir sonuç alacağımızı da beklemiyordum. Özellikle gol yemeden kazanmak bizim için çok önemliydi. Bu galibiyet bize büyük özgüven verdi\" yorumunu yaptı.

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