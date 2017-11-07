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(Görüntülü Haber) Telefon dolandırıcılığına 26 gözaltı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) AYDIN'ın Efeler İlçesi'ndeki bir vatandaşı dolandırmaya kalkışan M

07 Kasım 2017 20:42

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) AYDIN\'ın Efeler İlçesi\'ndeki bir vatandaşı dolandırmaya kalkışan M.R.D., parayı alırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan M.R.D.\'nin ifadesi sonrası yapılan operasyonla 25 kişi daha yakalandı. Telefon dolandırıcısı 16 yaşındaki M.R.D., geçen 25 Ekim\'de Hıdır Şen\'i telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıttı. Terör örgütüyle bağlantısının tespit edildiği yalanıyla korkuttuğu ve para karşılığı yardımcı olacağını söylediği Şen\'i, 34 bin TL dolandırdı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kimliği belirlenen M.R.D.\'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. SUÇÜSTÜ YAKALANDI Dün M.R.D., aynı yöntemle 67 yaşındaki Yusuf Boşkurt\'u dolandırmak istedi. Boşkurt\'tan 54 bin TL para isteyen M.R.D.\'de, parayı istediği yere getirmesini söyledi. Şüphelenen Boşkurt\'in ihbarıyla polis harekete geçti. Buluşma noktasına gelen polis, M.R.D.\'den parayı alırken suçüstü yakalandı. M.R.D. ile birlikte hareket ettiği öne sürülen 25 kişi daha yakalandı. Toplam 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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