(Görüntülü Haber) Telefon dolandırıcıları suçüstü yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, kendilerini \'polis\' olarak tanıtıp, telefonla dolandırıcılık yapan 35 yaşındaki S.İ. ile 24 yaşındaki H.D., suçüstü yakalandı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Yeni Mahalle\'de bulunan Sivrihisar Caddesi üzerindeki bir evde oturan 61 yaşındaki M.A., dün öğle saatlerinde şüpheliler tarafından arandı. Telefonda kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, M.A.\'ya \'Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş. Bankada bulunan paranızı sahte belgeler ile çekecekler. Şahısları takip ediyoruz. Ayrıca kuyumcu soyulmuş, kimlik bilgileriniz bırakılmış\' dedi. Şüpheliler, M.A.\'dan evdeki altınlarla paraları bir poşete koyup, eve gönderecekleri sivil giyimli polise teslim etmesini de istedi. M.A.\'nın o sırada evde bulunan yakınları, telefondaki kişilerin dolandırıcı olabileceği şüphesiyle 155 Polis İmdat Hattı\'nı arayarak, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sevk edildi. Bir süre sonra para ve altınları almaya gelen S.İ. ve H.D. suçüstü yakalandı.



Gözaltına alınan 2 şüphelinin, önceki gün de aynı yöntemi kullanarak, 61 yaşındaki S.U.\'nun bileziğiyle bir çift altın küpesini dolandırdığı belirlendi. Şüpheliler, sorgularının ardından dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edildi.