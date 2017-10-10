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(Görüntülü Haber) Telabyad'dan yapılan taciz ateşine karşılık verildi

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nin karşısında bulunan, terör örgütü PYD denetimindeki Telabyad'dan dün gece Türkiye tarafına taciz ateşi açıldı

10 Ekim 2017 13:26

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Akçakale İlçesi\'nin karşısında bulunan, terör örgütü PYD denetimindeki Telabyad\'dan dün gece Türkiye tarafına taciz ateşi açıldı. Taciz ateşine sınırda görevli askerler anında karşılık verdi. Gece geç saatlerde Telabyad\'ın kontrolünü elinde bulunduran terör örgütü PYD\'nin silahlı kanadı YPG\'liler tarafından Türkiye sınırına taciz ateşi açıldı. Taciz ateşinin ardından sınır hattında konuşlu birlikler, saldırının yapıldığı YPG kontrolündeki bölgeye angajman kuralları kapsamında karşılık verdi. Sınır birliklerinin yaptığı misilleme Akçakale\'de kısa süre tedirginliğe yol açarken, askerlerin verdiği karşılık sonrası sessizlik oluştu.

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