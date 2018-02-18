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(Görüntülü Haber) Tel Abyad'dan Akçakale'ye taciz ateşi

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan ve terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Tel Abyad'dan, dün gece, Türkiye tarafına taciz ateşi açıldı

18 Şubat 2018 15:45

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan ve terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Tel Abyad\'dan, dün gece, Türkiye tarafına taciz ateşi açıldı. Taciz ateşine sınırda görevli askerler, anında karşılık verdi. Terör örgütü PYD\'nin silahlı kanadı YPG\'li teröristler tarafından, gece saatlerinde, Türkiye sınırına taciz ateşi açıldı. Taciz ateşinin ardından sınır hattında konuşlu birlikler, saldırının yapıldığı YPG kontrolündeki bölgeyi ateş altına aldı. Sınır birliklerinin yaptığı misilleme, Akçakale\'de kısa süre tedirginliğe yol açarken, askerlerin verdiği karşılık sonrası sessizlik oluştu. Silah sesleri, ilçe merkezinden de duyuldu.

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