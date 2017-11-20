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Spor

(Görüntülü Haber) (tekrar) - (özel) Bakan Mehmet Özhaseki'nin korumaları ile güvenlik görevlileri arasında kavga

Bakan Özhaseki, ''Yasak olduğunu bilmiyordum özür dilerim'' dedi Ercan ATA, ANKARA / DHA Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gençlerbirliği ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşma sonrası galip gelen Kayserispor'un soyunma odasına ak

20 Kasım 2017 14:29

Bakan Özhaseki, \'\'Yasak olduğunu bilmiyordum özür dilerim\'\' dedi Ercan ATA, ANKARA / DHA Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gençlerbirliği ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşma sonrası galip gelen Kayserispor\'un soyunma odasına akreditasyonsuz girmek istemesi üzerine tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın ardından da koürumalar ve güvenlik arasında kısa süreli kavga yaşandı. Maç sonu Kayserisporlu futbolcuları kutlamak için soyunma odasına gitmek isteyen Bakan\'a önce özel güvenlik izin vermedi. Bakan\'ın ricası üzerine özel güvenlik Özhaseki\'ye izin verdi. Ancak korumalar ve özel kalem müdürü de içeri girmeye kalkınca özel güvenlik kapıyı kapatarak içeri kimseyi almadı. Bunun üzerine korumalar ve özel güvenlik arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın ardından kavga ettikleri öğrenildi. Bakan Mehmet Özhaseki, soyunma odası dönüşünde, \'\'Yasak olduğunu bilmiyordum, özür dilerim\'\' dedi. Özhaseki şunları söyledi; \"Karşılıklı olarak birbirlerine hakaret ettiler. Keşke yapmasalardı. Bunlar yakışmıyor. Golden sonra bile \'kesin sesinizi oturun ayıptır\' dedik. Özür dilemesini de bilirim. Ama gerçekten içeri girmemin yasak olduğunu bilmiyordum. Yıllarca yöneticilik yaptım, bilmiyordum. Meraklısı da değilim. Ben kurallara aykırı olduğunu bilmiyordum. Hocayı tebrik edip çıktım. Kurallara aykırı olduğunu gerçekten bilmiyordum, özür dilerim.\"

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