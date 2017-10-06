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(Görüntülü Haber) Teknoloji mağazasında izdiham

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE'de bir alışveriş merkezindeki teknoloji mağazasının açılışında izdiham yaşandı

06 Ekim 2017 15:09

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE\'de bir alışveriş merkezindeki teknoloji mağazasının açılışında izdiham yaşandı. Yüzlerce vatandaş, açılışa özel kampanyadaki ürünleri alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı Çanakkale\'deki bir alışveriş merkezinin içinde bulunan teknoloji mağazası bugün saat 10.00\'da açılış yaptı. Açılışa özel indirim ise izdiham yarattı. Alışveriş yapabilmek için gelen vatandaşlar, mağazanın kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Mağaza kapılarını açar açmaz yüzlerce kişi, birden kapılara yüklenince ezilme tehlikesine yol açtı. Kalabalık içerisinde bulunan birçok kadın ve çocuk, zor anlar yaşadı. Vatandaşlar organizasyon eksiliğinden dert yandı. Kapıların açılmasından kısa bir süre sonra kapıda yaşanan yoğunluk nedeniyle Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü\'ne Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, mağaza girişinde önlem aldı. Mağazaya girmeyi başaran bazı vatandaşlar, aradığı ürünün kalmadığını öğrenince çileden çıktı. Bazı vatandaşlar ise yaşanan izdihamdan dolayı alışveriş yapmadan mağazadan çıkmaya çalıştı.

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