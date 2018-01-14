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(Görüntülü Haber) Teknokent'te hedef 'Mini Silikon Vadisi'

Selma KUNAR- Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA) Antalya'da 2004 yılında tek binayla hizmet vermeye başlayan Antalya Teknokent, bugün 360 bin metrekare alanı, 3 binası, yazılım, bilişim, medikal, ileri tarım, tohum ıslahı, enerji gibi farklı sektörlerde hizme

14 Ocak 2018 12:47

Selma KUNAR- Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA) Antalya\'da 2004 yılında tek binayla hizmet vermeye başlayan Antalya Teknokent, bugün 360 bin metrekare alanı, 3 binası, yazılım, bilişim, medikal, ileri tarım, tohum ıslahı, enerji gibi farklı sektörlerde hizmet veren 113 şirketiyle, Türkiye\'de ilk \'Mini Silikon Vadisi\'ni kurmayı hedefliyor. Antalya Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Zeki Alagöz, Türkiye\'de ilk denilebilecek bir sistem başlattıklarını belirterek, \"Antalya Teknokent\'te 360 bin metrekarelik teknoloji geliştirme bölgesi alanımız var. Bu alanımızın bir kısmını araştırma ve geliştirme projelerini yürütmekte kullandık. Açık alanlarımızı da mini bir araştırma merkezi oluşturmak için ki buna \'Mini Silikon Vadisi\' diyebiliriz, talep eden şirketlere 3 bin metrekare alanlar halinde vermeye başladık. Şu anda bunun iki parselini iki şirkete verdik. Türkiye\'de ilk Mini Silikon Vadisi\'ni kuracak teknokentlerden birisiyiz. Hedefimiz bu\" dedi.

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