(Görüntülü Haber) Tekneye "Tombala" baskını (2)

Hasköy sahildeki gezi teknesine düzenlenen baskında kumar oynadığı belirlenen 29 kişi ile kumar oynattığı belirlenen bir kişi yakalandı. Operasyon polis kamerasına yansıdı. Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu Hasköy sahilde karaya bağlı bir gezi teknesine kumar operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda tombala makinası ile kumar oynatıldığı belirlendi. Teknedeki 29 kişiye kumar oynamaktan, T.S.\'ye ise \'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama\' suçunu işlediği gerekçesiyle adli işlem yapılarak para cezası verildi. OPERASYON KAMERADA Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin tekneye yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekipleri yaptığı operasyonda tekne içinde tombala makinasıyla kumar oynayanlar kameralara yansıdı. Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri ise teknenin hareket etmesi ihtimaline karşı denizde teknenin çevresini sararak önlem aldıkları görüntülendi.