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(Görüntülü Haber) Tekneleri arızalanan 100 Suriyeli kaçak kurtarıldı

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de deniz yolu ile Akdeniz üzerinden Avrupa'nın farklı ülkelerine gitmek isteyen Suriye uyruklu 100 kaçak, tekneleri arızalanınca yardım istedikleri Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

07 Mayıs 2018 19:02

MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de deniz yolu ile Akdeniz üzerinden Avrupa\'nın farklı ülkelerine gitmek isteyen Suriye uyruklu 100 kaçak, tekneleri arızalanınca yardım istedikleri Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi Dana Adası mevkiinde meydana geldi. Ada açıklarında mahsur kalan göçmenler yardım talebinde bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik denizden ve havadan helikopter ile harekete geçti. Bölgeye giden ekipler açık denizde bir teknede arıza nedinyel mahsur kalan göçmenlerle karşılaştı. Bunun üzerine tekneye yanaşan ekipler yardım eli uzatarak 97\'si erkek 2\'si kadın biri çocuk olmak üzere 100 Suriyeli göçmeni sağ olarak kurtardı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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