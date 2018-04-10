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(Görüntülü Haber) Teknede uyuşturucu satışına 3 gözaltı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, balıkçı barınağındaki iki tekneye polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

10 Nisan 2018 14:11

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde, balıkçı barınağındaki iki tekneye polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karşıyaka Balıkçı Barınağı\'ndaki teknelerde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polisin takibe aldığı teknelere düzenlenen operasyonda A.A. (42) ve O.K. (41) poşet içerisinde uyuşturucu madde sattığı sırada yakalanırken, İ.Ö. (59) de teknesinde gözaltına alındı. Narkotik köpeği Julien ile teknelerde ve İ.Ö.\'nün evinde yapılan aramalarda da satışa hazır halde esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden O.K. serbest bırakılırken, A.A. ve İ.Ö. tutuklandı.

Öte yandan, narkotik polisinin yaklaşık 2 hafta içerisinde kentin giriş ve çıkışlarında yaptığı uygulamalar ve İzmir\'in 10 ilçesinde çok sayıda adrese yaptığı operasyonlarda toplam 98 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda satışa hazır halde toplam 4 kilo 900 gram esrar, 620 gram bonzai, 550 gram metamfetamin, 120 gram kokain, 30 gram eroin, 587 sentetik ecza, 10 uyuşturucu hap, 50 kenevir bitkisi, 3 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 44 bin 834 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17\'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 48\'i ise tutuklandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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