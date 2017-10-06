(Görüntülü Haber) Tekirdağlı çocuklar sokak hayvanlarıyla buluştu

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) TEKİRDAĞ\'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Belediyesi\'nin düzenlediği \'Mutlu Pati Şenliği\'nde çocuklar, Hayvan Bakımevi\'nde hayvanlar bir araya geldi. Tekirdağ\'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Belediyesi tarafından sahil dolgu alanda \'Mutlu Pati Şenliği\' düzenlendi. Şenlik alanında çocuklar için kedi ve köpek kulübesi yapımı, resim, müzik ile yüz boyama atölyeleri oluşturuldu. Ardından Süleymanpaşa Belediyesi Hayvan Bakımevi\'nden getirilen kedi ve köpekler çocukların oynaması için şenlik alanına bırakıldı. Çocuklar kedi ve köpeklerle doyasıya oynarken, bazı çocuklar barınaktan getirilen hayvanları sahiplendi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, hayvan sevgisini çocuklara aşılamak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.Hayvanların doğum günü ve karne hediyesi olarak alınıp sokağa bırakılmasının yanlış olduğunu söyleyen Eşkinat, \"Burada çocuklarımızın hayvanlara yaklaşımını, onların canlıya sevgisini ve bütün insan sıcaklığı ile sevgilerini verdiklerini görüyorum. Bizim görevimiz onların bu sevgisini, bu sıcaklığını ömür boyu sağlamak. Bizler bu kapsamda burasının çocuk dostu bir kent olmasını istiyoruz. Eğer evinizde evcil bir hayvan besleyemiyorsanız mutlaka Süleymanpaşa Belediyesi\'nin barınağını ziyaret edin\" dedi. Eşkinat, hayvan sahiplenmeden önce bunun getireceği sorumlulukları bilerek hayvan sahiplenilmesi gerektiğini belirterek, \"Hiçbir çağdaş toplumda sokakta sahipsiz dolaşan bir canlı yoktur. Eğer bu canlıları karne ve doğum günü hediyesi olarak çocuklarına alıp sonra onları sokağa bıraktıkları zaman bu hayvanlarında onların çocukları gibi can taşıdıklarını unutmasınlar\" dedi.