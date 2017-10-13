(Görüntülü Haber) Tekirdağlı çift dünyayı dolaşmak için arsada katamaran yapıyor

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) TEKİRDAĞ\'da yaşayan 46 yaşındaki Ali Fuat Gökçe ile eşi 48 yaşındaki Nihal Gökçe, dünyayı gezme hayallerini gerçekleştirmek için bir arsada 10 metre uzunluğunda yelkenli bir katamaran yapıyor. Katamaranın büyük bölümün tamamlayan Gökçe çifti, önümüzdeki yıl Mayıs ayında denize indirmeyi planlıyor. Ali Fuat Gökçe, \"Eşimle birlikte önce Türkiye kıyılarını gezeceğiz. İnşallah dünya turuna çıktığımızda Yunanistan, Adriyatik, Süveyş Kanalı\'ndan geçeceğiz ve Tayland\'a kadar gideceğiz\" dedi. Tekirdağ\'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi\'nde çevre mühendisi Ali Fuat Gökçe, Fransızca çevirmenlik yapan eşi Nihal Gökçe, bir süre önce işyerini bırakıp, pansiyon işletmeye başladı. İki çocukları üniversite eğitimlerini sürdüren deniz tutkunu Gökçe çifti dünyayı dolaşmak için girdikleri arayış içinde, internet üzerinde araştırma yaptı. Araştırmalarının ardından deniz yoluyla dünyayı dolaşmak için bir katamaran yapmaya karar veren Gökçe çifti, evlerine yakın bir arsa sahibinden izin alarak burada yelkenli bir katamaran inşa etmeye başladı. İşyerini atölye olarak kullanan çift, geçen yılın Nisan ayında başladıkları katamaranın büyük bölümünü tamamladı. 10 metre uzunluk, 5 metre genişliğinde olan katamaranın 12 metre de yelken direği olacak. Amatör kaptanlık brövesi bulunan Ali Fuat Gökçe, hayal etmek istedikleri dünya gezisini deniz yoluyla yapmak istediklerini belirterek, \"Bunun içinde böyle bir tekne yapmaya karar verdik. Eşimle birlikte geçtiğimiz Nisan ayında yapmaya başladık, yaklaşık 7 ay oldu. Önümüzdeki Mayıs ayı başlarında bitirip denize indirmeyi hedefliyoruz. Eşimle birlikte önce Türkiye kıyılarını gezeceğiz. İnşallah dünya turuna çıktığımızda Yunanistan, Adriyatik, Süveyş Kanalı\'ndan geçeceğiz ve Tayland\'a kadar gideceğiz\" dedi. Katamaran projesi fikrinin kendisinden çıktığını anlatan Ali Fuat Gökçe, \"İnternetten bu konuyla ilgili bazı videoları izlerken bu fikre kapıldım. Ve Avustralya\'dan bir proje satın aldım. Bu modele karar verdik eşimle. Başladık ve Nisan\'dan beride çalışıyoruz\" dedi. Gökçe, biraz teknik proje okuyabilen herkesin böyle bir tekne yapabileceğini ifade ederek, yapım aşamasında olumsuz hava koşullarının kendilerini zorladığını söyledi. Gökçe, \"Katamaranın iki odası ve çalışma odasının bulunuyor. 10 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde olacak. Böyle bir katamaranın benzerlerinden satın almaya kalktığınızda ABD\'de mesela fiyatının 100 bin dolar olduğunu göreceksiniz. Bize ise bu teknenin maliyeti bittiğinde 100 bin lira gibi olacak\" dedi. Eşi ile birlikte dünyayı gezme hayalleri olduğunu söyleyen Nihal Gökçe, \"Kaptan Ali bey, ben miçoyum. Kendimize bir rota çizdik. Yaptığımız katamaran ile dünya turuna çıkmayı istiyoruz\" dedi.