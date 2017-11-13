(Görüntülü Haber) Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşu, törenle kutlandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yılı, kentte düzenlenen törenle kutlandı.



Tekirdağ\'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yıl dönümü, valilik önünde düzenlenen törenle kutlandı. Törene Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Yüksel, CHP İl Başkanı Recep Öktem, MHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Fatih İşcan ve çok sayıda öğrenciyle Tekirdağlı katıldı. Tören, Atatürk Anıtı\'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi:



\"Ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, güzel Tekirdağ\'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yıldönümünü kutladığımız bu anlamlı günde sevgi saygı ve şükran duygularımızla huzurunuzdayız. Türk milletini en karanlık çağını yaşadığı işgal yılları sizin başlattığınız milli mücadele ve şanlı kahramanlık destanı olan Kurtuluş Savaşı sayesinde son bulmuştur. Zor şartlarda var oluş mücadelesi veren milletimiz, düşmanların vurmak istediği zincirleri vurarak sizin önderliğinizde özgürlük ve bağımsızlığını kazanmıştır. Vatanımızın ve cumhuriyetimizin sahip olduğumuz en değerli bilinciyle gururlu, onurlu ve coşkulu bir şekilde 13 Kasım Kurtuluş Bayramımızı kutluyoruz. İlke ve devrimlerinizin ışığında bize armağan ettiğiniz, bu güzel vatana sahip çıkarak sağlam adımlarla mutlu yarınlara doğru ilerlemeye devam etmekteyiz. Cumhuriyet sevdalısı ve yurtsever Tekirdağ halkı adına ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkaracağımıza söz veriyorum. Başta şahsınız olmak üzere silah arkadaşlarınızı ve canlarını vatanı uğruna feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet saygı ve şükranla anıyorum ruhları şad olsun.\"



