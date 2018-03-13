(Görüntülü Haber) Tekirdağ'dan 57'nci Alay'ı temsil eden 57 gönüllü, Çanakkale'ye uğurlandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - ÇANAKKALE Savaşları\'nda gösterdikleri kahramanlıklarla destanlaşan 57\'nci Alay için Tekirdağ\'dan 57 gönüllü, törenle Çanakkale\'ye uğurlandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün Tekirdağ\'da kurduğu 57\'nci Alay\'ı temsilen 57 gönüllünün Çanakkale\'ye uğurlanması için valilik önünde tören düzenlendi. Tekirdağ\'dan yola çıkan temsili 57\'nci Alay komitesi, Malkara- Keşan yolu üzerinden yürüyerek, sürdüreceği 5 günlük yolculuğu, 18 Mart Çanakkale Zaferi\'nin kutlamaları sırasında Çanakkale\'de sonlandıracak. Tekirdağ Valiliği\'nin önünde düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. \'Tekirdağ tarihi ile kucaklaşıyor\' sloganıyla yapılacak yürüyüşe katılan grubun sözcüsü Hikmet Selim Yılmaz (55), \"Tekirdağ, gerçekten Çanakkale\'nin ilk adımının sesleridir. Çanakkale Destanı\'nın yazıldığı yerdir Tekirdağ aslında. Mustafa Kemal\'in 1 Ocak\'ta aldığı görevi, 2 Şubat\'ta Tekirdağ\'da 19\'uncu Fırka 19\'uncu Tümen ile örtüştürerek alaylarını burada bütünleştirmesi ve buradan cepheye gidişi ile başlamıştır\" dedi. Başkan Kadir Albayrak ise Mustafa Kemal Atatürk\'ün, 57\'nci Alay\'ı Tekirdağ\'da kurmasının ayrı gurur olduğunu belirterek, Çanakkale\'nin Tekirdağ\'dan başladığını söyledi. Albayrak, \"Çanakkale, Tekirdağ\'dan başlar; demiştik. İsmini böyle koymuştuk ve bunun içinde bir sempozyum yaptık. Ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk\'ün 19\'uncu Tümen\'i ve 57\'nci Alay\'ı burada kurması Tekirdağ\'ın ayrı bir gurur kaynağı olmuştur; ama en önemlisi Hüseyin Avni Bey\'in komitesindeki 57\'nci Alay giderken, verdikleri mesaj çok önemliydi. \'Dönmeyi düşünmediler ve dönmediler de\'. Biz, şimdi bu aziz hatıranın 103\'üncü yılında 8 yıldır buna başlanmış olması ve bende bunların tamamında bulundum ve bir kısmında da yürüdüm. Şu bilinsin ki Türk milleti var olduğu süreçte hep kahramanlıklarla dolu tarihi vardır. Bu tarihte örnekler çoktur. Çanakkale\'de bunlardan en önemlilerinden biridir\" diye konuştu. Vali Yardımcısı Suat Yıldız da 57\'nci Alay\'ın 1 Şubat 1915 tarihinde, Tekirdağ Yerçeşme\'de kurulduğunu belirterek, \"3\'üncü Kolordu bünyesindeki 19\'uncu Fırka\'ya bağlandı. 22 Şubat 1915 tarihinde törenle sancağı verildikten sonra bir daha geri dönmemek imanla yoğrulmuş ruhunu memleketin yapı taşı yapmak üzere Çanakkale\'ye doğru çıktı. 57\'nci Alay, Türkiye demektir. 57\'nci Alay demek, bir memleketin kurtuluş azmi var oluş mücadelesi demektir\" dedi. Konuşmaların ardından 57\'nci Alay\'ı temsilen 57 kişilik gönüllü yürüyüş komitesi, marşlar eşliğinde Çanakkale\'ye doğru yola çıktı.